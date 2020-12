VIDEO - Milan, Pioli si nasconde: "Inter, Juve e Napoli restano più attrezzate"

Nel post gara della sfida vinta a Marassi contro la Sampdoria, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport anche della corsa scudetto: "Anche i risultati della giornata di oggi ci dicono che le squadre forti stanno arrivando. Inter e Juve rimangono le squadre più forti e attrezzate. Come si fa a non pensare che i bianconeri non siano i favoriti? L'Inter poi è arrivata a un punto, e anche il Napoli è lì. Noi dobbiamo pensare a continuare a giocare così e a lavorare così". Rivedi il video con le parole del tecnico rossonero.