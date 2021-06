VIDEO - Omaggio da brividi per Maradona prima di Argentina-Cile

Omaggio da brivido per Diego Armando Maradona prima del match di Copa America tra Argentina e Cile. Il video sta spopolando sul web ed è divenvato presto virale sui social.

Per quanto riguarda la gara, non è bastato il gol di Leo Messi a regalare la vittoria all'Argentina: il match è finito 1-1 con la rete del pari firmata dell'ex Napoli Edu Vargas.