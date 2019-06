VIDEO - Prove tecniche di ledwall al San Paolo: le immagini dei nuovi maxi-schermi

Prove tecniche per i due maxi-schermi allo stadio San Paolo. I due nuovi impianti, infatti, hanno osservato dei test di calibratura, audio e tutti gli ultimi dettagli per assicurarsi che tutto vada nel verso giusto. Su entrambi i monitor il prossimo 3 luglio verrà proiettata la cerimonia d'apertura dell’Universiade e poi dall’8 al 13 luglio le gare di Atletica. I maxi schermi rimarranno nella disponibilità dello stadio anche per le partite del Calcio Napoli a partire dal prossimo Campionato. A mostrare il video è Dario Sarnataro di Radio Marte tramite Instagram: