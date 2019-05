VIDEO - Rubata la maglia di Lavezzi al reparto pediatria del Policlinico, splendido gesto degli ultras

Un brutto episodio accaduto al reparto pediatria del policlinico di Napoli, dove una maglia incorniciata di Ezequiel Lavezzi messa in mostra nella sala giochi dei bimbi è stata rubata. L'associazione "Diamo una mano" ha chiamato in casa gli ultras della Curva B che con grande generosità sono scesi in campo, regalando al reparto una nuova maglia incorniciata ed autografata, stavolta, da Arek Milik. DI seguito il video pubblicato su Facebook proprio dall'associazione "Diamo una mano".