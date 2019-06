VIDEO - Sarri dribbla il tema: "Tuta o giacca? Parlerò con la Juve, basta che non mi mandino nudo..."

Maurizio Sarri, neo tecnico della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione ha risposto anche all'immancabile domanda sull'abbigliamento. Un tema più "leggero", tra i tanti, al quale l'allenatore ha risposto con la consueta ironia: "Tuta o giacca e cravatta in panchina? Non lo so, parlerò con la società. Non abbiamo parlato di questi aspetti. Io preferirei non andare in divisa sociale. Sarà argomento di confronto, l'importante è che a questa età non mi mandino nudo...", la breve battuta di Sarri pronunciata col sorriso sulle labbra.