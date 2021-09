VIDEO - Situazione tranquilla al Maradona: le immagini dell'affluso tifosi

Tornelli aperti dalle 14 allo stadio Maradona e per il momento flusso regolare di tifosi in vista della gara contro la Juventus. Il Napoli ha postato un video che mostra la situazione all'esterno del settore Distinti. C'era e c'è ancora grande preoccupazione dopo i disservizi per le prime sfide con Venezia e per l'amichevole col Benevento coi tifosi ancora fuori lo stadio quando le partite erano già cominciate.