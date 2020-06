VIDEO Sky - Contratti al 30 giugno, intesa FIGC-Lega-AIC per favorire le firme: i dettagli

Arriva l’intesa per i contratti in scadenza al 30 giugno. Linee guida che serviranno - riporta Sky - per semplificare e dare un’indicazione per evitare il liberi tutti. Bisognerà firmare un modulo, a disposizione di società e calciatori, ma la traccia è stata data e così si potranno omologare molte situazioni diverse e complesse fra loro per raggiungere l'obiettivo di avere una continuità in termini di rose ed evitare degli strappi. L'intesa FIGC, Lega e AIC favorità dunque gli accordi, ma serviranno comunque le firme anche dei giocatori che avranno un peso diverso visto che si toccherà anche la retribuzione. Uniformare la problematica rende il percorso meno complicato, ma non certamente libero da ostacoli. Di seguito il servizio di Sky (disabilita Adblock per la visione, clicca sul link da app)