VIDEO - Sky: la carica di Dries, Zielu ed i nuovi ma anche 5 casi spinosi per Gattuso

Sky Sport analizza la situazione di diversi azzurri in vista della ripresa della stagione. Da un lato c'è il sorriso di Mertens, che saluta le telecamere dopo l'allenamento ed attende l'annuncio del rinnovo, così come Zielinski, ma anche la voglia dei nuovi, Demme, Lobotka e Politano. Dall'altro lato le spine sono rappresentate dalle difficoltà per il rinnovo di Milik, il contratto in scadenza di Callejon, entrambi verso l'addio, ma anche Koulibaly ed Allan con il pericolo delle sirene di mercato e, infine, l'assenza di Manolas fino a luglio per infortunio. Di seguito il servizio proposto da Sky (disabilita Adblock per vederlo da pc, clicca sul link per la visione da app).