VIDEO - Szoboszlai, altra perla! Che gol per il 2000 nel mirino del Napoli

Dominik Szoboszlai (19) è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Il Napoli lo segue da diversi mesi, soprattutto dopo il match di Champions che ha visto gli azzurri affrontare proprio il Salisburgo, club nel quale milita il giovane e talentuoso centrocampista ungherese. Anche in Austria il campionato, come noto, è ricominciato, e proprio Szoboszlai è tornato al gol con una punizione al bacio (11esima rete in stagione, 17 assist), che ha contribuito al 5-2 finale contro lo Sturm Graz. In basso il video.