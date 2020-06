VIDEO - Szoboszlai show col Salisburgo: tripletta per la stellina 2000, terzo gol alla Zidane

Dominik Szoboszlai show: il centrocampista classe 2000 del Salisburgo che tanto piace al Napoli è sceso in campo verso le 20.30 per affrontare lo Sturm Graz in trasferta, gara valida per i playoff del campionato austriaco. In pochi minuti, esattamente tre, l'obiettivo di mercato azzurro ha segnato due reti, conferma ulteriore sulle sue grandi qualità, con il primo con una punizione magistrale dai 30 metri. Nella ripresa è arrivato anche il tris, risultato finale di 5-1 per la sua squadra, con una ruleta alla Zidane e tiro da fuori. Il Napoli lo ha seguito interessato. Nel video il terzo gol con rouleta alla Zidane: