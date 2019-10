VIDEO TN - Che entusiasmo dal Canada! I Foja ed il 'Club Napoli Montréal' insieme per seguire gli azzurri

La passione per l'azzurro colora tutto il pianeta. Anche in Canada i tifosi del Napoli sono numerosi, pronti a seguire le gesta della squadra di Ancelotti. Ci danno testimonianza di questo amore i Foja, ospiti de 'Club Napoli Montréal' per seguire il match degli azzurri contro l'Hellas Verona. La band guidata da Dario Sansone è in Canada per incontrare gli studenti dell'Università di Montréal e rappresentare l'Italia durante la "Settimana della lingua Italiana nel Mondo". Un percorso, quello dei Foja, che li ha portati proprio a contatto con i tifosi napoletani, come mostrano le immagini che arrivano direttamente dalla capitale del Canada, dove i tifosi azzurri si sono riuniti per seguire Napoli-Verona, con un messaggio per tutti i tifosi ed amici di TuttoNapoli!