VIDEO TN - "Faccia il capitano", Insigne accetta le parole di ADL e Ancelotti: "Vogliono darmi la carica!"

Nell'ultima settimana sia Carlo Ancelotti che Aurelio De Laurentiis si sono espressi sul ruolo da capitano di Lorenzo Insigne. L'esterno di Frattamaggiore ha risposto oggi, a precisa domanda, nell'incontro con i tifosi: "Anche senza la fascia, quando era capitano Marek, ho sempre aiutato i compagni e lo farò sempre. Le parole del mister e del presidente le ho interpretate nel modo migliore, nel senso buono, per darmi la carica e iniziare al 100% il prossimo anno! Il peso della maglia? Non è semplice per i napoletani, ma cerco di dare una mano anche nello spogliatoio per i nuovi. Cerco di dare sempre qualcosa in più, sono il primo a restarci male quando non vinciamo".