VIDEO TN - Napoli arrivato a Firenze: grande entusiasmo, cori per Dries

Il Napoli è arrivato alla stazione di Firenze, domani il debutto in campionato. Grande entusiasmo per gli azzurri, cori per Dries Mertens, come sempre tra i più acclamati. Finalmente ricomincia il campionato e si intona anche il coro "Napoli torna campione" che da anni accompagna il Napoli in ogni partita, sia in casa che in trasferta. Ecco il video: