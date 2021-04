VIDEO TN - Napoli arrivato all’Hotel Britannique: cori per gli azzurri

Mancano poche ore al match di domani pomeriggio in programma alle 15 al Maradona tra Napoli e Crotone. La squadra di Gattuso si è recata all'Hotel Britannique per trascorrere la serata che porta alla gara di domani contro il Crotone di Cosmi. Di seguito le immagini dell'arrivo degli azzurri. Cori e applausi per i giocatori del Napoli, in particolare per il capitano Lorenzo Insigne.