VIDEO TN - Pranzo Uefa, arrivato anche il presidente Bartomeu: le due dirigenze al completo!

Sta per cominciare in questi minuti il consueto pranzo Uefa, in vista del match di stasera tra Napoli e Barcellona. Dopo un iniziale dubbio sulla sua presenza, è arrivato a Villa D'Angelo anche il presidente del club catalano Josep Bartomeu, insieme a tutta la dirigenza blaugrana, arrivata sulla collina del Vomero con due min-van. In precedenza (qui) vi abbiamo testimoniato l'arrivo dei dirigenti del Napoli e di ADL. Si svolgerà al gran completo, dunque, il pranzo al quale presenzierà - ovviamente - anche la delegazione Uefa. In basso il video del nostro inviato.