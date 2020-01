VIDEO TN - Targa in onore di Roberto Fiore: gli interventi di Formisano e Borriello

Si è tenuto oggi allo Stadio San Paolo un importante evento in onore di Roberto Fiore, storico presidente del Napoli dal 1964 al 1967. Tanti personaggi della storia azzurra hanno presenziato alla cerimonia che ha visto l'affissione di una targa in onore del presidente Fiore in uno degli ingressi dello stadio sulla Tribuna Posillipo. Presenti, tra gli altri, anche l'assessore Ciro Borriello, l'head of operations della Ssc Napoli Alessandro Formisano invitati da Gianfranco Coppola ad intervenire per parlare proprio dell'ex storico presidente azzurro. Di seguito il servizio di TuttoNapoli!