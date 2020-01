FOTO TN - Al San Paolo evento per Roberto Fiore, targa in Tribuna Posillipo in onore dell'ex presidente

Si è tenuto oggi allo Stadio San Paolo un importante evento in onore di Roberto Fiore, storico presidente del Napoli dal 1964 al 1967. Tanti personaggi della storia azzurra hanno presenziato alla cerimonia che ha visto l'affissione di una targa in onore dell'ex presidente Fiore in uno degli ingressi dello stadio sulla Tribuna Posillipo. Presenti anche l'assessore Ciro Borriello, l'head of operations della Ssc Napoli Alessandro Formisano, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti (e presidente vicario della Figc) Cosimo Sibilia, oltre ad ex giocatori azzurri come Improta, Canè, Montefusco ed altri personaggi che hanno scritto la storia della Ssc Napoli. Presente anche la moglie del presidente Fiore (scomparso nel 2017) che ha dato luce proprio alla targa. L'evento - ideato dal giornalista Marcello Pelillo - ha visto la partecipazione attiva del Comune di Napoli e dell'Ussi. In basso le immagini dei nostri inviati al San Paolo.

Nato a Portici nel 1924, Roberto Fiore è stato un imprenditore e dirigente sportivo ai massimi livelli. Durante la sua presidenza il Napoli ingaggiò Omar Sivori e José Altafini e si registrarono 69 mila abbonati allo Stadio San Paolo, record ancora oggi imbattuto. Fiore, che è scomparso nel febbraio 2017, è stato un grande uomo di sport. Dopo l'esperienza al Calcio Napoli, dal 1967 al 1968 fu Direttore sportivo della Lazio, dal 1986 al 1988 Presidente dell'Ischia e dal 1991 al 2001 Presidente della Juve Stabia. Nel 1985 ricoprì l'incarico di Presidente del Circolo Nautico Posillipo, guidando la squadra alla conquista dello scudetto di pallanuoto.