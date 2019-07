VIDEO - Valcareggi: "Ho parlato con ADL, ridurrà il distacco dalla Juve. Se salta James vedo Icardi"

Furio Valcareggi, agente di grande esperienza, parla a TMW di vari temi del mercato a partire da Icardi: "Lo vedo al Napoli, soprattutto se salta James. Con Maurito prendi 20 gol. Wanda può essere ingombrante ma verrà gestita bene. Sono stato a Dimaro in questi giorni e ho parlato con De Laurentiis: mi ha detto che non ha fretta e non vuol esser preso per il collo. Spenderà i soldi ma non si fa ricattare da nessuno. Mi è piaciuto tantissimo. Il Napoli colmerà il distacco rispetto all'anno scorso, credo però che la Juve sia imbattibile".

L'Inter? "Conte lo conosco benissimo, è perentorio. Vuole Lukaku e lo avrà. L'Inter ridurrà il distacco anche lei ma la Juve vincerà. Hanno preso anche De Ligt, un vero mostro. Perisic? Quando Conte li boccia vanno via. Se non lo ha battezzato abile e arruolato verrà ceduto e ne prende un altro. Bisogna essere così".

La Roma? "C'è turbolenza soprattutto dopo l'addio di De Rossi e Totti. Il popolo è pronto ad insorgere al primo mezzo passo falso. Mai nella vita avrei allontanato Totti. E' la Roma. Come fa adesso senza di lui? Baldini è intelligente e ha iniziato con me. Vivendo all'estero mi fa meraviglia come abbia pensato di far vivere la Roma senza Totti",

Chiesa e il futuro..."Ho visto che Commisso e Federico si sono solo salutati. Se Chiesa voleva restare, in questo periodo non lo ha mai detto e questo mi fa pensare. Se resta e non prolunga, peggio. Se non prolunga c'è un messaggio definitivo che va via vicino al parametro zero. E Firenze non lo accetterebbe bene. Credo che se non prolunga è meglio che vada dove crede di andare. Altrimenti si fa peggio. Commisso lo tiene ma deve prolungargli il contratto a 5 milioni netti all'anno. Questo vale il ragazzo ma credo che la Fiorentina non possa farlo, ma non per cattiva volontà. Se non posso andare a mangiare da Pinchiorri (una delle enoteche di Firenze più famose al mondo, ndr), la fame me la tolgo in un altro modo"