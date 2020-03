VIDEO - Vergogna a Torino: in 4 sul motorino senza casco fanno cori contro il Coronavirus

La stupidità umana non ha limiti, ulteriore conferma arriva da un video pubblicato dalla redazione delle Iene, noto programma Mediaset, in cui a Torino diversi ragazzi sfrecciano allegramente sui motorini, addirittura su uno sono in quattro senza casco, intonando cori contro il Coronavirus. Una vera e propria bravata da parte di giovani ragazzi che ancora non hanno ben capito il problema e l'emergenza che il loro paese sta affrontando. Incuranti del decreto, della propria salute e della polizia. Una vera vergogna. Ecco il video: