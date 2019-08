VIDEOGALLERY - Messico impazzito per Lozano al Napoli: ESPN e FOX in diretta no stop da Roma

Attenzione mediatica incredibile in Messico per l'arrivo in Italia di Hirving Lozano, acquisto più caro di tutta la storia del calcio messicano. Tutte le trasmissioni sportive più importanti, da ESPN a FOX Sports, hanno aperto con la notizia dell'arrivo a Roma del Chucky Lozano, vera e propria stella in patria su cui sono riposte le speranze calcistiche di un intero paese, seguendolo poi anche dall'esterno dell'albergo che l'ha ospitato fino a questa mattina. Gran parte delle trasmissioni hanno avuto come argomento i 42mln spesi dal Napoli e la possibilità del giocatore di essere titolare in una squadra da tutti definita fortissima e che può finalmente lottare per lo Scudetto. In alcuni casi s'è analizzato anche il Napoli tatticamente e la concorrenza che troverà in attacco.