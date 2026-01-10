A Napoli arriva Via Ascarelli: la città omaggia il primo presidente del Napoli

Arriva un meritato riconoscimento alla memoria di Giorgio Ascarelli. La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Laura Lieto, ha approvato nei giorni scorsi la delibera per l'intitolazione di una strada all'imprenditore partenopeo di origini ebraiche e primo presidente del Calcio Napoli dalla fondazione nell'agosto del 1926.

La via intitolata ad Ascarelli sarà a Ponticelli, nel quartiere dove fece costruire il nuovo stadio che avrebbe ospitato le partite interne degli azzurri, inaugurato nel 1930 prima di essere distrutto dai bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. L'area è quella tra via Gianturco e via Gaetano Bruno,