Il Papa in Campania a maggio: prima Pompei, poi Napoli. E una tappa a sorpresa

vedi letture

Il 2026 sarà un anno intenso per Papa Leone XIV, che ha in programma una serie di visite apostoliche in Italia. Tra le tappe più significative spicca la doppia visita in Campania, ufficializzata dalla Prefettura della Casa Pontificia e raccontata da Il Mattino. L’8 maggio, nel primo anniversario della sua elezione, il Pontefice sarà al Santuario di Pompei per la messa e la supplica alla Madonna, prima di raggiungere Napoli nel pomeriggio: in programma l’incontro con clero e religiosi in Cattedrale e quello con la cittadinanza in Piazza del Plebiscito. Il 23 maggio, poi, Papa Leone XIV tornerà in Campania ad Acerra, per incontrare i fedeli delle Terre dei Fuochi.

Il significato del viaggio è stato sottolineato in un comunicato congiunto firmato dal cardinale Domenico Battaglia, da monsignor Tommaso Caputo e da monsignor Antonio Di Donna: “Questo duplice viaggio è un segno di predilezione verso una terra che racchiude speranze e ferite. È un’attenzione che accresce la responsabilità delle nostre Chiese, chiamate a essere parte viva di un pontificato dal forte carattere missionario”. Soddisfazione anche dal sindaco Gaetano Manfredi: “La visita del Santo Padre è motivo di grandissima gioia. Napoli è pronta ad accoglierlo con calore umano e spirito di concordia, in un momento storico delicato per la pace e per il futuro del mondo”.