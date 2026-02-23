Follia a Capodimonte: accoltella il marito dopo il rigore negato al Napoli, cos'è successo

vedi letture

Lite surreale in un appartamento di Capodimonte durante la sfida di campionato tra Atalanta e Napoli. Mentre la coppia stava seguendo la partita, il marito avrebbe perso il controllo dopo un rigore non assegnato agli azzurri, urlando contro il televisore. La moglie, però, avrebbe interpretato quelle frasi come insulti rivolti a lei.

Ne sarebbe nato un violento alterco: la donna avrebbe intimato al marito di lasciare l’abitazione, minacciandolo. Al rifiuto dell’uomo, la 35enne avrebbe prima afferrato un paio di forbici, lanciandole contro di lui, e subito dopo un coltello da cucina, colpendolo al fianco. Secondo quanto ricostruito, avrebbe continuato a tentare di ferirlo anche mentre l’uomo contattava il 112 e il 118 per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Capodimonte, che hanno bloccato e arrestato la donna con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.