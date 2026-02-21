Addio Domenico, il piccolo non ce l’ha fatta: l’annuncio del Monaldi
Tragedia a Napoli: il piccolo Domenico, poco più che due anni, è morto all’ospedale Monaldi, struttura dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Negli ultimi giorni la vicenda ha scosso profondamente l’opinione pubblica, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dei trapianti in Italia.
La nota dell'ospedale:
«Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore».
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro