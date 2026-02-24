Sanremo 2026, stasera parte il Festival: gli artisti che tifano Napoli

Stasera prende il via Sanremo 2026, con il sipario che si alza sul Teatro Ariston per una nuova attesissima edizione del Festival. Sono tantissimi i cantanti in gara quest’anno e, tra loro, spiccano anche numerosi artisti napoletani pronti a portare sul palco la loro musica e la loro energia. L’atmosfera è già carica di entusiasmo e, oltre alle canzoni, c’è curiosità anche per le passioni calcistiche dei protagonisti.

Tra i Big in gara che tifano o simpatizzano Napoli figurano: Arisa, Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Luché, AKA 7even, LDA e Samurai Jay, tra i direttori d'orchestra il maestro Enzo Campagnoli. Fari puntati sul maestro, che stasera dirigerà Samurai Jay e farà il gesto del quarto scudetto del Napoli, come annunciato sulla nostra Radio Tutto Napoli. Anche tra gli ospiti della serata cover non mancano i sostenitori partenopei: Tullio De Piscopo e Stash dei The Kolors sono dichiaratamente tifosi del Napoli. Un intreccio di musica e calcio che rende il Festival ancora più coinvolgente per i fan azzurri.