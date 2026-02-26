Ufficiale Sanremo 2026, seconda serata: i napoletani LDA & AKA 7even tra i top5

Si è chiusa la seconda serata del Festival di Sanremo con l’esibizione di quindici dei trenta Big in gara e con il coinvolgimento diretto del pubblico da casa attraverso il televoto. Sul palco del Teatro Teatro Ariston si sono esibite anche le Nuove Proposte, introdotte da Gianluca Gazzoli, in un clima di grande partecipazione. Accanto a Carlo Conti e alla cantante Laura Pausini, hanno animato la serata Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro, contribuendo a rendere lo spettacolo vario e dinamico.

Non sono mancati momenti di forte emozione, anche grazie alla presenza degli atleti di Milano Cortina, tra cui le campionesse Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida; assente invece Arianna Fontana, costretta a rinunciare per un’influenza. Particolarmente toccante è stato l’omaggio alle vittime di Crans-Montana: Achille Lauro ha interpretato “Perdutamente”, brano eseguito anche durante il funerale di Achille Barosi, uno dei giovani italiani scomparsi, regalando al pubblico un momento di intensa commozione. Di seguito la classifica dei primi 5 classificati della serata in ordine sparso, voti 50% per il televoto e 50% per la giuria delle radio.

Tommaso Paradiso, I romantici

LDA & AKA 7even, Poesie clandestine

Nayt, Prima che

Fedez & Masini, Male necessario

Ermal Meta, Stella stellina