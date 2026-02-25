Di Natale, a Sanremo i complimenti a LDA e Aka7even: a maggio per lui il Premio Malafemmena

Totò Di Natale sarà premiato a maggio a Napoli in occasione della ventiduesima edizione del Premio Malafemmena.

Antonio Di Natale, detto Totò, dirigente sportivo, allenatore ed ex attaccante dell'Udinese e della Nazionale italiana, in mattinata ha fatto una sorpresa ai cantanti Aka7even e LDA, che conosce bene, complimentandosi per il brano presentato e soprattutto per l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo. Alla vista dell’ex calciatore, LDA ha esclamato in napoletano: "Totò, si’ a cosa cchiù bella che ho visto a Sanremo", dando vita a un momento spontaneo e carico di affetto. L’incontro si è concluso tra baci e abbracci, con la promessa di rivedersi presto.

Di Natale sarà infatti premiato a maggio a Napoli in occasione della ventiduesima edizione del Premio Malafemmena, patrocinato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, che si terrà al Teatro Bolivar. Lo scorso anno erano stati premiati proprio LDA e Aka7even durante la ventunesima edizione, e non si esclude un loro ritorno anche quest’anno. La serata sarà condotta dall’ideatrice del premio, la giornalista Barbara Carere, insieme allo speaker di Radio Kiss Kiss Italia, Max Giannini.