Addio al simbolo di Napoli: il Murale di Maradona a San Giovanni a Teduccio verrà distrutto

Il murale simbolo di Napoli verrà cancellato a causa dei lavori di riqualificazione che si terranno proprio su quelle palazzine nel Bronx

L'area di Via Taverna del Ferro, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, sarà soggetta a un processo di riqualificazione. Gli edifici, costruiti come soluzione abitativa popolare in seguito al terremoto del 1980, hanno guadagnato il poco entusiasmante soprannome di Bronx. Le facciate dei due palazzi sono diventate la tela perfetta per Jorit Agoch, che ha dipinto il celeberrimo murale dedicato a Maradona. L'opera completata sette anni fa, è diventata un luogo di aggregazione e di culto dopo la scomparsa di Diego. Non sono rare, infatti, le visite all'opera anche di notte, comprese quelle di turisti che raramente si avventurerebbero in quella zona della città. Tuttavia, presto non sarà più possibile godere di tale luogo, poiché è prevista la sua rimozione.

I lavori inizieranno il 2 febbraio, il progetto prevede la riqualificazione di via Taverna del Ferro nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli. Saranno demoliti i 360 alloggi e gli 84 box esistenti come parte di un'iniziativa promossa dal Comune di Napoli, che ha stanziato un finanziamento di 106 milioni di euro. La costruzione delle nuove palazzine è programmata per il mese di aprile, a condizione che i lavori procedano secondo i piani. Questa è una notizia positiva per tutte le famiglie coinvolte e per l'intera zona, anche se potrebbe suscitare sentimenti contrastanti tra gli appassionati.