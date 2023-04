Al via “M’illumino d’azzurro”: l’iniziativa del sindaco Manfredi contro i vandali dei monumenti

Dalle 18:30 di questa sera prenderà il via “M'illumino d'azzurro”, l’iniziativa del Comune di Napoli voluta dal sindaco Gaetano Manfredi

Dalle 18:30 di questa sera prenderà il via “M'illumino d'azzurro”, l’iniziativa del Comune di Napoli voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini a godere dei festeggiamenti per i successi del Napoli in modo sano e suggestivo ed è un anche un appello alla cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici.