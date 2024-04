Ascensore Monte Echia aperto al pubblico: orari e prezzi per accedere allo splendido belvedere

Dopo un’attesa lunga quasi 18 anni, lunedì’ 8 aprile è stato inaugurato a Napoli l’ascensore di Monte Echia.

Dopo un’attesa lunga quasi 18 anni, lunedì’ 8 aprile è stato inaugurato a Napoli l’ascensore di Monte Echia. Come riferisce il Comune, l’ascensore costituisce uno straordinario strumento turistico, collegando un’area del lungomare caratterizzata da alberghi, ristoranti e, in generale, di grande frequentazione, con un belvedere praticamente sconosciuto che invece, specie per i lavori effettuati, offre un panorama straordinario da Capodimonte al Vesuvio, da Sorrento a Capri, da Castel dell'Ovo a Posillipo. Il sito ha un valore storico eccezionale essendo il luogo di fondazione della Città e sono ben visibili i ruderi della Villa di Licinio Lucullo.

Orari e prezzi - La coppia di ascensori può trasportare fino a 34 persone contemporaneamente ed è dotata dei più moderni sistemi di sicurezza. L’ascensore di Monte Echia è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:30. Non costa nulla per i residenti della zona di Monte Echia- a cui basterà esibire un tesserino fornito da Anm- e per tutti gli abbonati ai servizi di trasporto locale, inclusi quelli con abbonamento settimanale. Per gli altri, il costo è di 1,30 euro a corsa per circa un mese, periodo dopo il quale verrà introdotto un prezzo turistico.