Il mercato basterà per sostituire l'uomo-chiave di Conte?

vedi letture

Il Napoli già da ieri è attivo per un nuovo centravanti, una volta avuta la conferma che per Romelu Lukaku lo stop è molto più grave del previsto e non c’è - ad oggi - neanche certezza sui tempi di recupero perché ci sono tutta una serie di valutazioni (e rischi) per un eventuale intervento chirurgico. Tanti i nomi accostati al Napoli, molti dei quali offerti, ed anche noi vi abbiamo proposto una panoramica di quello che offre il mercato. Ma la vera domanda è: basterà un intervento sul mercato per sopperire alla mancanza dell'uomo chiave di Conte?

Al di là del valore assoluto, infatti, c’è da tenere conto delle carattetistiche di Big Rom, fondamentali per sviluppare tutto il gioco di Antonio Conte. Anche solo restando ai numeri - persino contestati da molti - Lukaku con 14 gol e 10 assist è entrato in ben 24 gol dei 59 realizzati dal Napoli in campionato. Una quota altissima per l’economia offensiva di una squadra che non sempre ha prodotto molto e che tanti sottovalutano. Così come la percentuale realizzativa altissima avuta del belga.

Conte ha scelto le caratteristiche di Lucca che può emularlo, probabilmente in parte e sicuramente non da subito, ma in ogni caso c’è necessità di un secondo nove ben preciso per le tante competizioni. Al di là dei nomi più o meno roboanti e degli attaccanti più o meno forti singolarmente, serviranno in primis quelle caratteristiche di fisicità e regia offensiva che Conte necessita per gli ingranaggi della sua manovra e valorizzare gli altri elementi, anche quelli arrivati in questa estate, a loro volta scelti in funzione di Lukaku, il vero insostituibile per Conte.