Ultim'ora Hojlund, è duello Napoli-Milan! Rai: "Manna può pareggiare l'offerta rossonera, le cifre"

vedi letture

Il Napoli è pronto ad avanzare per Rasmus Højlund del Manchester United, ma la strada non è così libera. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato: "Duello rusticano Napoli-Milan per Hojlund. Attualmente i rossoneri vantano da dei giorni un accordo verbale con il Manchester United sulla base di 5 milioni di prestito oneroso con diritto fissato a 40 milioni. L'ex Atalantino però è titubante: gradirebbe un riscatto più sicuro. Il Napoli potrebbe elargire più certezze tecniche (gioca la Champions League) e potrebbe avallare le stesse condizioni rossonere.

Diritto e non obbligo. Più dura invece per Zirkzee prima scelta dei campioni d'Italia. Senza mai resettare la variabile Lookman (così ci dicono da Bergamo). Meno calde per ora le piste italiane. Valide ma alternative alla premier".