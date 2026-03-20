Beatrice Rocco, la "Pam" d’Italia, infiamma Napoli: l’omaggio sexy a Maradona tra musica e passione azzurra

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Non è solo una somiglianza che toglie il fiato, ma un vero e proprio ponte tra il fascino di Hollywood e l’anima verace dei vicoli partenopei. Beatrice Rocco, universalmente nota come "Pam" — la sosia ufficiale italiana di Pamela Anderson — torna a far parlare di sé con uno shooting fotografico destinato a diventare virale, unendo la sua bellezza esplosiva alla devozione per la sua città e per il suo idolo di sempre: Diego Armando Maradona.

Un set d'eccezione: il cuore di Napoli

Le immagini, catturate tra i suggestivi scorci dei Quartieri Spagnoli e davanti all’iconico murales dedicato al Pibe de Oro, mostrano una Beatrice in una veste inedita e magnetica. Con indosso la maglia azzurra del Napoli, interpretata con tagli audaci e una sensualità prorompente, la modella ha voluto rendere omaggio alla "napoletanità" più autentica.

"Napoli è nel mio DNA, e Maradona è la nostra divinità pagana," ha dichiarato Beatrice durante il set. "Volevo che queste foto parlassero di amore, di appartenenza e di quella forza indomabile che solo chi è nato qui può capire. Essere considerata la 'bomba sexy' dei tifosi azzurri è per me un orgoglio immenso."

Dalle copertine patinate alla consolle: il fenomeno DJ Pam

Già volto noto della televisione e protagonista delle più prestigiose riviste patinate, Beatrice Rocco sta vivendo una seconda giovinezza artistica che la vede protagonista della scena notturna italiana. Come DJ, Beatrice sta girando i club più esclusivi dello Stivale, portando in pista un mix travolgente di musica commerciale e una presenza scenica che non lascia indifferenti.

La sua capacità di far ballare le folle, unita a un’avvenenza che richiama le grandi dive del passato, l’ha resa una delle figure più richieste nel circuito del clubbing nazionale. Un successo che conferma la sua natura di artista poliedrica: non solo una "sosia", ma una professionista capace di reinventarsi e di imporre il proprio marchio personale.

La nuova icona del tifo partenopeo

In un momento in cui il binomio tra calcio e spettacolo è più forte che mai, Beatrice Rocco si candida ufficialmente a essere la musa ispiratrice del tifo napoletano. La sua bellezza mediterranea, filtrata attraverso il mito di "Baywatch", crea un cortocircuito estetico unico che ha già conquistato migliaia di follower sui social.

Con questo nuovo progetto fotografico, "Pam" dimostra che si può essere un’icona glamour senza mai perdere il contatto con le proprie radici, celebrando la sacralità di un amore — quello per il Napoli e per Maradona — che non conosce confini.