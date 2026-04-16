Rapina in banca con ostaggi al Vomero: attimi di paura, poi il blitz dei carabinieri

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Mattinata di grande tensione a Napoli, dove una rapina si è trasformata in un vero e proprio sequestro all’interno della filiale di Credit Agricole

Mattinata di grande tensione a Napoli, dove una rapina si è trasformata in un vero e proprio sequestro all’interno della filiale di Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, al Vomero. Come riportato da ANSA, i malviventi, armati, si sono barricati nella banca con dipendenti e clienti, provocando momenti di panico. Tre persone hanno accusato un malore durante l’assalto, riferiscono le forze dell’ordine, intervenute in massa sul posto insieme ai reparti speciali del GIS. L’area è stata immediatamente isolata, mentre all’esterno è stata rinvenuta un’auto sospetta con targa provvisoria.

Rapina ancora in corso

Intorno alle 13.30 il blitz decisivo. Grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto un varco, i militari sono riusciti a liberare tutti gli ostaggi. Sei persone sono state assistite dai sanitari, ma nessuna versa in condizioni gravi. Resta ancora da chiarire la dinamica della fuga dei rapinatori, con controlli estesi anche alle fogne della zona. Sul posto anche il procuratore Nicola Gratteri.