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Campi Flegrei, doppia scossa questa notte: 3.3 la più forte
La terra ha tremato ancora a Napoli, alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 7 aprile, diverse scosse la più forte di magnitudo 3.3 alle 4.32 con epicentro a pochi passi da Agnano. Tanta paura ma nessun danno e conseguenze. Due eventi sismici ravvicinati erano stati registrati nelle prime ore del mattino di ieri, 6 aprile, nell’area dei Campi Flegrei I sensori dell’Osservatorio Vesuviano avevano rilevato una prima scossa alle 04.51 con magnitudo preliminare 1.8 a una profondità di circa 1,3 chilometri, seguita appena un minuto dopo da un secondo evento di magnitudo 1.5 a 1,6 chilometri di profondità.
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