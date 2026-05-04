Podcast Molaro: "Avanza la polemica sul bel gioco, ma quanto ha vinto il Napoli in 100 anni?"

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"tutti vorremmo vedere un Napoli d'attacco e che segna gol, ma io mi tengo i pochi trofei e i risultati, rimango un risultatista"

Francesco Molaro, direttore responsabile di TuttoNapoli.net, è intervenuto con la sua rubrica Io la penso così nel corso di Cronache Azzurre su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Giornata dove abbiamo perso lo scudetto ma era fisiologico. Abbiamo blindato la Champions e ci teniamo stretti il secondo posto. Poi lo so che avanza la polemica sul bel gioco, sul gioco utilitaristico, sugli xG. Io dico che il Napoli non ha vinto molto nei suoi ormai quasi 100 anni di storia: ogni piccolo trofeo è qualcosa di importante. Attenzione, sicuramente tutti vorremmo vedere un Napoli d'attacco e che segna gol, ma io mi tengo le poche vittorie che il Napoli ha.

L'Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto contro quattro del Napoli, c'è una bella differenza. Io mi tengo il risultato, preferisco i risultati, poi è chiaro che vince una sola squadra. Però preferisco arrivare secondo e non decimo come nell'anno di Garcia, e non si giocava nemmeno bene. A questo punto io rimango un risultatista. Sicuramente mi fa piacere quando il Napoli vince in maniera larga nel risultato, con delle belle azioni, ma il fine giustifica i mezzi in certi casi. Il "non gioco" che a volte viene attribuito a Conte ci ha portato a uno Scudetto, una Supercoppa e forse un secondo posto. Mi ritengo un attento osservatore di un Napoli che ha vinto poco nella sua storia e quando ha vinto è stato sempre bello".

Come la pensi su De Bruyne?

"Da un lato è un grande campione e averlo in squadra è sempre importante, però il De Bruyne che stiamo vedendo adesso è da vecchia gloria, da giocatore che ha fatto il suo tempo, che non ha il passo di altri giocatori. Nelle sue gambe non c'è quella velocità: la velocità di pensiero non è commisurabile alla velocità del fisico. Io farei una riflessione sulla sua permanenza: se arrivasse una bella offerta la valuterei almeno".