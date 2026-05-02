Concerto Primo Maggio 2026: Geolier commuove con l'omaggio ai giovani di Napoli
Il palco del Primo Maggio diventa teatro di messaggi forti su violenza, guerra e lavoro. Geolier chiede un applauso per le vittime innocenti delle sparatorie napoletane.
Geolier ha scelto il palco del Concerto del Primo Maggio per lanciare un messaggio potente sulla violenza che colpisce i giovani di Napoli. Il rapper ha ricordato Fabio Ascione, morto poche settimane fa, e tutte le altre povere vittime sottolineando con forza come molte delle sparatorie in città siano ragazzi completamente estranei alla criminalità organizzata: studenti, artisti, giovani senza colpa. Rifiutando il tradizionale minuto di silenzio, Geolier ha chiesto alla piazza un gesto diverso e più rumoroso:
"Sento che la mia generazione è in pericolo ogni giorno. Il silenzio non fa rumore. Per questi ragazzi, studenti e artisti che non ci sono più, chiedo un applauso fortissimo che arrivi fino al cielo."
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