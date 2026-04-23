La pallavolo conquista Napoli, Lucchetta chiama ADL: "Investa anche in questo sport"

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“Sarebbe bello che De Laurentiis vestisse con la N del suo Napoli anche una squadra di pallavolo. Voglio che diventi il presidente di un consorzio”.

Una giornata di sport, entusiasmo e partecipazione ha trasformato Piazza Municipio nel cuore pulsante della pallavolo. Come raccontato dal La Repubblica, il “tour della schiacciata” della Federvolley ha coinvolto centinaia di giovani tra studenti e atleti, con la presenza di due icone come Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio.

L'appello di Lucchetta a De Laurentiis sulla pallavolo

Proprio Lucchetta ha lanciato un’idea suggestiva: “Napoli è una città ricca di entusiasmo, ma serve qualcuno che investa davvero per costruire un progetto stabile e ambizioso”. Poi l’appello diretto: “Sarebbe bello che De Laurentiis vestisse con la N del suo Napoli anche una squadra di pallavolo. Voglio che diventi il presidente di un consorzio”.

Come si è svolto l'evento

Non solo spettacolo, ma anche inclusione: “Il Villaggio del volley unisce divertimento e formazione, avvicinando i giovani allo sport e ai suoi valori”. Sulla stessa linea Vermiglio: “Lo sport è socialità, collaborazione e fiducia”. Un evento che anticipa un appuntamento importante: il 10 settembre Napoli ospiterà l’esordio dell’Italia agli Europei 2026.