Podcast Il Mattino, Monti: "Napoli senza più identità! Prima sì perché almeno non prendeva gol"

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Gianluca Monti, firma de Il Mattino, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Perché il Napoli non gioca questo calcio spettacolare? Perché è abbastanza piatto e non regala le emozioni che la piazza si aspetta? Conte è ancora la scelta giusta?

"È difficile dirlo perché probabilmente non c'è al momento la controprova di quello che sarebbe questo Napoli con un altro allenatore, di quello che potrebbe essere il Napoli del futuro con Conte o con un altro tecnico in panchina. Però mi aggancio alla tua riflessione e dico che il Napoli non ha un'identità molto definita, che non vuol dire necessariamente giocare un calcio spettacolare, ma essere in qualche modo rispondente anche a quelle che sono le caratteristiche del suo allenatore, a quello che l'allenatore da sempre chiede alle sue squadre. Scorso anno il Napoli aveva un'identità un po' più chiara, era una squadra che non rubava l'occhio, però tutto sommato riusciva a prendere pochi gol. Si sapeva che magari McTominay riusciva ad andare alle spalle di Lukaku e provare i suoi inserimenti, che Raspadori da seconda punta al fianco di Lukaku riusciva a dare quei gol che servivano per centrare un obiettivo che era magari sperato, ma che alla fine si è rivelato essere non solo nelle corde ma anche nelle possibilità di una squadra comunque di ottimo livello, anche quella dell'anno scorso, a maggior ragione quella di quest'anno che aveva aumentato le scelte a disposizione di Conte.

Mi aspettavo avesse un'identità più definita, ripeto, rispondente alle caratteristiche dell'allenatore. Puoi fare anche poco possesso palla, ma puoi difenderti bene e ripartire molto meglio di quello che hai fatto a Como per 75 minuti. Avere il 27% di possesso palla è un dato molto basso, ma soprattutto è un dato che in qualche modo certifica come il Napoli per 75 minuti non abbia fatto male al Como. Poteva fargli molto male nel quarto d'ora finale quando il Como è calato, ma io non mi aspettavo che il Napoli andasse lì a rubare l'idea del palleggio al Como, ma che si difendesse meglio e ripartisse con una discreta continuità. Lì avrei riconosciuto Antonio Conte, mentre faccio fatica in questo Napoli a riconoscere Antonio Conte."