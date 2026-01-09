Ufficiale Campania, il maltempo continua: nuova allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale sull'evoluzione del quadro meteo, ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani 10 gennaio che riguarda, contestualmente, la criticità idrogeologica di livello Giallo per le conseguenze che i temporali potrebbero avere sul territorio e venti forti o molto forti.

Questo il dettaglio: L'allerta meteo Gialla per temporali riguarda la fascia costiera della Campania e, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Si prevedono su questi settori precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o intenso temporale. Sono possibili fenomeni come allagamenti, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali anche connessi al funzionamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, caduta massi e frane.

L'allerta meteo per venti forti e mare agitato riguarda invece l'intera Campania. Si prevedono, venti forti o localmente molto forti da Ovest con raffiche, in rotazione, col passare delle ore da Nord-Ovest. Il mare si presenterà agitato o molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate.

Si ricorda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che all'impatto dei venti e del moto ondoso. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni.