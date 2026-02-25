Non solo Celik, il Napoli segue anche Palestra del Cagliari: valutazione monstre

vedi letture

Zeki Celik è in scadenza con la Roma e ha già rifiutato per due volte la proposta di rinnovo. Il terzino turco è quindi pronto a lasciare la capitale a parametro zero e su di lui si registra l’interesse di diversi club: in Italia si sono mosse Juventus, Inter e Napoli, ma anche alcune società di Premier League e Bundesliga hanno effettuato sondaggi. In totale sarebbero circa dieci - riferisce il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira - le squadre che seguono con attenzione la sua situazione. Discorso diverso per Marco Palestra, destinato a diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo.

Di proprietà dell’Atalanta e attualmente protagonista con il Cagliari, potrebbe ripercorrere un cammino simile a quello di Kulusevski: affermarsi lontano da Bergamo e poi essere ceduto senza aver mai trovato spazio da titolare in nerazzurro. Napoli, Inter e Juventus sono sulle sue tracce, con i bianconeri che si erano già mossi la scorsa estate. La valutazione attuale si aggira sui 40 milioni, ma un eventuale Mondiale da protagonista con l’Italia potrebbe far lievitare il prezzo fino a 50 milioni, rendendolo un obiettivo soprattutto per la Premier League.