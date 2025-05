Campi Flegrei, danni per il terremoto 4.4: crolla palazzo disabitato, frana su Monte Gauro

Il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito oggi l’area dei Campi Flegrei ha provocato alcuni danni strutturali. A Pozzuoli, in via Campana, è crollata parzialmente una vecchia palazzina disabitata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento 15 B e la polizia locale. L’area è stata messa in sicurezza e la strada è stata chiusa al traffico.

Si segnalano inoltre lievi danni diffusi e piccoli smottamenti. In particolare, si è verificato il cedimento di un costone di roccia a Monte Gauro, nei pressi dell’Accademia Aeronautica. Fortunatamente, al momento non risultano feriti né evacuazioni. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha dichiarato che “non ci sono criticità” e ha confermato che i controlli sugli edifici stanno proseguendo.