Campi Flegrei, Manfredi: "Seguiamo con attenzione, per ora nessun danno segnalato"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, su Instagram ha parlato delle scosse di terremoto che hanno colpito i Campi Flegrei e le zone circostanti

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, attraverso un post sul suo profilo Instagram ha parlato delle scosse di terremoto che nelle ultime ore hanno colpito i Campi Flegrei e le zone circostanti: "Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. Al momento non sono segnalati danni nel territorio del Comune di Napoli. Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24".