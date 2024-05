Campi Flegrei, nuova scossa in mattinata: magnitudo 3.4

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Nuove scosse nella zona dei campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo Md 3.4 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 22-05-2024 08:28:00 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8080, 14.0950 ad una profondità di 4 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Quete le parole sui social sull'allerta di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli: "Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei. Al momento non sono segnalati danni nel territorio del Comune di Napoli. Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24".