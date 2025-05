Campi Flegrei, nuova scossa: magnitudo 3.1 e profondità di 2km

vedi letture

Una nuova scossa di magnitudo 3.1 si è verificata poco fa nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. Il sisma è avvenuto alle 12.23 ad una profondità di 2 chilometri. Intanto il il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, a Rainews2 ha dichiarato: "Cominciamo col dire intanto che questi episodi potrebbero continuare a manifestarsi. Quando parliamo dei Campi Flegrei, dimentichiamo che siamo su uno dei più pericolosi vulcani attivi al mondo. Se non teniamo fisso questo titolo tutto il resto diventa sensazionalismo, diventa notizia di giornale, diventa anche alterazione della comprensione in rapporto agli eventi che ci circondano.

Su un vulcano gli unici estrani siamo noi, non è il vulcano con la sua attività sismica e bradisismica, perché i due fenomeni, come sapete, sono essenzialmente collegati. Detto questo, mettendo da parte questo presupposto, dobbiamo capire come poter far convivere in maniera vigile mezzo milione di persone, nell'area più ristretta si può ridurre anche a 40-50 mila persone, dipende dal perimetro che vogliamo dare al territorio, si convive con un rischio che è costante, un rischio che finora ha manifestato una energia, una densità, per fortuna senza particolari conseguenze. Il fenomeno paradossalmente registra una riduzione del sollevamento del terreno".