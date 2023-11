Campi Flegrei, Vulcanologo Luongo: “Vero problema è la vulnerabilità edifici, non l'eruzione”

Il professore Emerito di Fisica del Vulcanismo all’Università di Napoli “Federico II” Giuseppe Luongo è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli

Il professore Emerito di Fisica del Vulcanismo all’Università di Napoli “Federico II” Giuseppe Luongo è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “La protezione civile deve realizzare questo passaggio da allarme giallo ad arancione, l’ingegner Curcio a capo della PC ha trasferito i risultati di questa indagine al ministro Musumeci che si è riservato di prendere una decisione. In questo momento il problema non è l’eruzione dei Campi Flegrei perché non ci sono i segnali per nessuna movimento vulcanico. Oggi abbiamo l’esigenza di difenderci dal terremoto provocato.

L’area interessata è principalmente il comune di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli. Il vero problema è la vulnerabilità degli edifici di questa zona, innalzare il livello di allerta sull’eruzione sarebbe una cosa sbagliata".