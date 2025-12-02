Geolier cita ADL e Osimhen nel suo nuovo singolo: riferimento in una strofa di "081"

vedi letture

Geolier è pronto a tornare sulla scena musicale con “081”, il nuovo singolo in uscita venerdì all'una di notte, dopo il successo travolgente di “Fotografia”, che nelle scorse settimane ha conquistato la vetta di tutte le classifiche. Il brano anticipa l’attesissimo nuovo album del rapper napoletano, già al centro dell’hype dei fan.

Nel teaser diffuso sui social, Geolier cita anche Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen con una strofa destinata a far discutere. Tradotto, il passaggio recita: “Me li compro, e poi li metto sugli spalti a prendere acqua e vento, come ha fatto il presidente con Victor Osimhen”. Un riferimento ironico e pungente che accende ulteriormente l’attesa per il pezzo completo.