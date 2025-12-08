Video
Nessuna chiusura: Largo Maradona è aperto e pullula di turisti
Nonostante le voci circolate negli ultimi giorni, Largo Maradona non chiuderà ai turisti dall’8 dicembre 2025. Nessuna restrizione, nessuna limitazione: il celebre murale dedicato al Pibe de Oro nel cuore dei Quartieri Spagnoli resta pienamente fruibile, come ci fa sapere l'avvocato Angelo Pisani.
Proprio nel giorno dell’Immacolata, l’area è stata invasa da visitatori e curiosi, confermandosi uno dei luoghi simbolo della città e tappa irrinunciabile per chi arriva a Napoli. Un chiarimento necessario dopo le indiscrezioni, con l’ennesima dimostrazione del richiamo internazionale dell’icona Maradona.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
