Video Nessuna chiusura: Largo Maradona è aperto e pullula di turisti

Nonostante le voci circolate negli ultimi giorni, Largo Maradona non chiuderà ai turisti dall’8 dicembre 2025. Nessuna restrizione, nessuna limitazione: il celebre murale dedicato al Pibe de Oro nel cuore dei Quartieri Spagnoli resta pienamente fruibile, come ci fa sapere l'avvocato Angelo Pisani.

Proprio nel giorno dell’Immacolata, l’area è stata invasa da visitatori e curiosi, confermandosi uno dei luoghi simbolo della città e tappa irrinunciabile per chi arriva a Napoli. Un chiarimento necessario dopo le indiscrezioni, con l’ennesima dimostrazione del richiamo internazionale dell’icona Maradona.