Crollo in zona Arenaccia: muro di contenimento cede e travolge quattro auto, nessun ferito

Paura nel pomeriggio all’Arenaccia, dove poco dopo le 16 un forte boato ha anticipato il crollo di un muro di contenimento in via Francesco Pinto, nei pressi di Piazza Nazionale. Le pietre in tufo hanno travolto diverse auto in sosta: quattro vetture sono state schiacciate, alcune completamente sepolte dai detriti. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Secondo una prima ricostruzione, era in corso una demolizione e il cedimento avrebbe coinvolto anche alcune travi. Strade chiuse e residenti in strada per capire cosa fosse accaduto. A riportarlo è Il Mattino.