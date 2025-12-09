Napoli e la Campania trionfano ancora! Sono al 1° posto per il miglior cibo al mondo

È stata pubblicata la classifica 2025/2026 di TasteAtlas dedicata alle migliori cucine del mondo, e l’Italia domina entrambe le categorie principali. Napoli conquista il primo posto tra le "Best Food Cities in the World" con un punteggio di 4.9, superando due altre città italiane che completano un podio tutto tricolore: Milano con 4.99 e Bologna con 4.98. Una conferma ulteriore del prestigio gastronomico del Paese, trainato dalla tradizione partenopea e da un patrimonio culinario che continua a essere celebrato in tutto il mondo.

Non meno rilevante il risultato raggiunto dalla Campania, che trionfa nella categoria "Best Food Regions in the World" grazie a un punteggio di 4.47, confermandosi un territorio di eccellenze riconosciute e apprezzate a livello internazionale. Alle sue spalle si piazzano l’Emilia-Romagna, con un punteggio di 4.45, e l’isola greca di Creta, che ottiene 4.42. Classifica alla mano, l’Italia dimostra ancora una volta la forza della sua cultura gastronomica, capace di primeggiare sia a livello regionale che cittadino. Di seguito la classifica completa.